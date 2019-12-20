Киев, , 14:58 — REGNUM В Киеве запрещены мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических средств. Решение принял Киевсовет, сообщила 19 декабря пресс-служба органа власти.

Решение поддержали 78 депутатов Киевсовета. Оно будет действие до конца войны в Донбассе.

Также запрещены увеселительные мероприятия на улице Институтской, где расположена так называемая «Аллея героев Небесной сотни» и на улице Трёхсвятительской, где находится мемориал памяти протестующих, погибших во время государственного переворота в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что майдан 2014 года стал для Украины политической «Чернобыльской катастрофой».

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