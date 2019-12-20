Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Намерение представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных сил продолжить переговоры по выборной реформе парламентских выборов поприветствовал 20 декабря посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Карл Харцель, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Европейский дипломат после завершения переговоров политических противников отметил также и то, что в каждом из четырех раундов переговоров обсуждались разные предложения.

«Во всех четырех раундах стороны обсудили различные предложения, — сказал Харцель. — Соглашением является то, что диалог продолжится, чтобы мы увидели, в какую сторону можем направить дискуссии в будущем».

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в Грузии прошли переговоры для урегулирования разногласий между правящей партий и оппозицией. Оппозиционные партии требуют перехода от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной. Представители «Грузинской мечты» предложили сохранить систему, но увеличить число депутатских мест в парламенте для тех, кто избирается по партийным спискам за счет сокращения числа мажоритариев.

Оппозиция данное предложение отвергла и обещала новые акции протеста.

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