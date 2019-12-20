Брюссель, , 14:55 — REGNUM Трёхсторонние договорённости, которые были достигнуты между Россией, Евросоюзом (ЕС) и Украиной в ходе консультаций в Берлине 19 декабря, позволят продолжить транзит российского газа в ЕС через украинскую газотранспортную сеть. Об этом 20 декабря рассказал журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Достигнутые сторонами (трехсторонних переговоров) предварительные договоренности создают условия для продолжения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года», — заявил представитель ЕК, комментируя итоги консультаций по газу в Берлине, прошедших 19 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принципиальное соглашение по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года было достигнуто представителями России и Украины на консультациях в Берлине.