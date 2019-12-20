Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Санкт-Петербурге. Беседа лидеров 20 декабря продолжалась 1,5 часа.

Путин в ходе переговоров отметил, что Москва и Минск не выполнили многое из того, что содержится в подписанном 20 лет назад Союзном договоре. Но есть и значительные успехи на данном направлении, добавил он.

Лукашенко заявил, что Москва и Минск «не разбежались», как это произошло с другими постсоветскими республиками. Это тоже достижение, добавил он и признал, что сторонам есть над чем работать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Это мероприятие запланировано после встречи российского и белорусского лидеров.