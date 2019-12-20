Афины , , 14:36 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, которого обвиняют в создании нелегальной криптобиржи, будет экстрадирован во Францию. Такое решение сегодня, 20 декабря, приняло министерство юстиции Греции.

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Как уточнил адвокат подозреваемого Тимофей Мусатов, слова которого приводит РБК, при этом материалы и документы защите ещё не предоставлены.

«Всё это делается для того, чтобы мы не имели возможности обжаловать это решение, срок обжалования которого одни сутки. А завтра выходные», — пояснил он.

Мусатов также добавил, что срок действия французского ордера на арест Винника уже давно истёк. Теперь защита решает, как обжаловать принятое греческим минюстом решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Александр Винник был задержан в июле 2017 года в Греции по запросу властей США. Его обвиняют в отмывании денег с помощью созданной им криптовалютной биржи, а также в сговоре с целью легализации средств. Экстрадиции Винника добиваются Россия, Соединённые Штаты, а также Франция, которая обвиняет гражданина РФ в вымогательстве и краже личных данных.

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