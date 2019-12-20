Алабама, США, , 14:36 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США провело 18 декабря 2019 года закрытую встречу в своей штаб-квартире в Алабаме с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить новые идеи по борьбе с гиперзвуковыми ракетами. Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

Гиперзвуковое оружие малой и большой дальности, имеющее скорость 5 Махов или выше, представляет собой сложную задачу для Пентагона, поэтому он и пытается придумать способы его поражения, отмечает издание.

«Если завтра начнется война, мы, вероятно, не будем способны уничтожать гиперзвуковые планирующие боевые блоки», — сказал в начале 2019 года руководитель исследований и разработок Пентагона Майк Гриффин.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы защитить нас от применения гиперзвукового оружия», — отметил генерал Джон Хайтен, на тот момент глава Стратегического командования Пентагона, в марте 2018 года в сенатском комитете по вооруженным силам.

Издание Breaking Defense пишет, что в открытом доступе мало информации, каким же всё-таки способом Пентагон намерен решать вопрос защиты от гиперзвуковых ракет.

Есть общее заявление заместителя главы Пентагона Майка Гриффина, что главным приоритетом Агентства по космическому развитию является создание группировки слежения за ракетами на низкой околоземной орбите, нацеленной на низко летящие гиперзвуковые крылатые ракеты.

Он также сказал, что Пентагон рассматривает такие решения, как направленное энергетическое оружие, и потенциально планирует поставить электронные излучатели на ракеты-перехватчики противоракетной обороны, чтобы «поджарить» электронику гиперзвукового оружия. Таким образом, перехватчику не придется поражать гиперзвуковое оружие прямым кинетическим ударом, а просто подойти достаточно близко, чтобы поймать его в свою электронную сеть.

Можно предположить, что секретное совещание 18 декабря 2019 года в Агентстве по противоракетной обороне США вызвано постановкой Россией в декабре 2019 года на боевое дежурство двух ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», имеющим скорость до 20 Махов.