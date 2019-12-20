Токио, , 14:39 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Токио для переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, об этом 20 декабря сообщают местные СМИ.

Данный визит стал историческим — президенты Ирана не посещали Японию последние 19 лет, последний раз это сделал Мохаммад Хатами в 2000 году.

По предварительным данным, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, а также санкции в отношении исламской республики, наложенные Соединенными Штатами.

Отмечается, что Япония может сыграть роль посредника в переговорах между Тегераном и Вашингтоном — являясь союзникам США, власти страны также имеют прочные контакты и с Ираном.

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