Токио, , 14:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал премьер-министра Японии Синдзо Абэ в вопросе вступления страны в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров.

Стороны также призвали ускорить реформирование СБ ООН в целях его преобразования в более эффективный орган, который обеспечит высокое представительство и сможет отразить «реальную ситуацию в международном сообществе 21-го века».

Как сообщало ИА REGNUM, 17−20 декабря состоялся официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию. Глава государства провел переговоры с представителями бизнеса, властями Нагои, а также с премьер-министром Синдзо Абэ и японским императором Нарухито.

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