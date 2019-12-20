Анкара, , 14:30 — REGNUM Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал NTV.

Он напомнил, что представители руководства США грозили Турции мерами в связи с покупкой у России зенитно-ракетных систем С-400. Но это завершённые дела, добавил он, однако теперь Вашингтон без стеснения угрожает санкциями в связи с «Турецким потоком».

«Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на возможные санкции США отреагировал турецкий МИД. В ведомстве заявили, что ограничительные меры говорят о неуважении Конгресса США к решениям Турции как суверенного государства.

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