Киев, , 14:33 — REGNUM Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты. Об этом 20 декабря заявил в ходе селекторного совещания глава украинского МВД Арсен Аваков, его слова приводит Департамент коммуникации МВД Украины.

«Постановление кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем — отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей», — заявил Аваков и, кроме этого, отдал распоряжение национальной полиции и фискальной службе страны об обеспечении принятия соответствующих мер.

Также он добавил, что данный вопрос будет регулироваться специальным законом, который в настоящее время рассматривается и будет принят Верховной радой.

«Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты», — сказал глава украинского МВД.

При этом он потребовал от национальной полиции Украины прекратить деятельность всех игровых заведений страны с 16:00 (совпадает с мск) 20 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что глава правительства Украины Алексей Гончарук собрал внеочередное заседание правительства.