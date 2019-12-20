Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Оппозиция не принимает предложение партии власти «Грузинская мечта» сократить число мажоритариев в парламенте Грузии. Такое заявление сделал перед журналистами 20 декабря лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе после завершения переговоров между политическими оппонентами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Вашадзе критически высказался по поводу того, что представители правящей партии на переговорах предложили сократить число мажоритариев с 77 до 50, а число депутатов, избираемых по партийным спискам увеличить до 100.

«100/50 не меняют принципиально и фундаментально подходы с избирательной точки зрения. Требование общества в том, чтобы пропорционально были представлены все силы, а не в том, чтобы кто-то торговался, у кого будет больше или меньше мест», — заявил лидер «Новой Грузии».

Он также высказал мнение, что правящая партия якобы ведет себя неадекватно в то время, как в Грузии «миллион голодных и безработных» и пообещал новые акции неповиновения в январе будущего года.

Как передавало ИА REGNUM, спор между объединенной оппозицией и партией власти в Грузии идет вокруг модели, по которой будет формироваться парламент страны в 2020 году. Оппозиционные партии надеются сократить число мест «Грузинской мачты» за счет отмены избрания депутатов по мажоритарным округам.

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