Пекин, , 14:17 — REGNUM Китай вошёл в тройку мировых держав, имеющих как минимум два авианосца. Это произошло после передачи ВМС Китая 17 декабря 2019 года авианосца «Шаньдун» (Shandong). Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сайт НОАК China Military Online.

Следует напомнить, что КНР также располагает авианосцем «Ляонин», который был построен на базе бывшего советского тяжёлого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины.

Передача китайскому флоту второго авианосца, по мнению китайских военных экспертов, имеет пять стратегических последствий.

Во-первых, «Шаньдун» был самостоятельно спроектирован Китаем, который осуществил исторический скачок от реконструкции к самостоятельному строительству авианосцев.

Во-вторых, это первый случай, когда азиатская страна имеет самостоятельно построенный авианосец после Второй мировой войны.

В-третьих, ввод в эксплуатацию отечественного авианосца впервые дает Китаю две авианосные ударные группы (АУГ), что делает его третьей страной в мире по данному вопросу после США и Великобритании.

В-четвертых, появление двух АУГ также приводит к одновременному запуску двух баз для базирования авианосцев, на юге и севере страны соответственно. Это основано на стратегических соображениях, но также учитывает безопасность, логистику и другие факторы.

В-пятых, ввод в эксплуатацию авианосца отечественного производства в порту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) свидетельствует о том, что Китай впервые развернул авианосец в Южно-Китайском море.