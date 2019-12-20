Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM С развалом Советского Союза Россия и Белоруссия ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли — это тоже большое достижение договора о Союзном государстве, заявил 20 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, если Москва и Минск не реализовали те пункты, которые прописаны в договоре, то «мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства — не только с Прибалтикой или Украиной».

«Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать», — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече Путин заявил, что Москва и Минск не выполнили многое из того, что содержится в Союзном договоре, подписанном 20 лет назад, однако есть и значительные успехи в работе на данном направлении.

Встреча лидеров двух стран проходит в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, и позднее там же будут проведены саммит ЕврАзЭС и неформальная встреча глав государств СНГ.

Читайте также: Сложный разговор: переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге