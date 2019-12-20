Минск, , 14:11 — REGNUM Администрация президента Белоруссии не разрешила проведение 20 декабря в Минске массового мероприятия в поддержку белорусско-российской интеграции. Об этом говорится в заявлении левопатриотических общественных объединений, образовавших Координационный Совет «Единство».

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Митинг в поддержку Союзного государства Беларуси и России намечалось провести 20 декабря на Октябрьской площади в Минске. В адресованной президентской администрации просьбе говорилось:

«Общественное объединение «Движение за демократию, социальный прогресс и справедливость» и Патриотическое общественное объединение «Отечество» всегда поддерживали, поддерживают и намерены в дальнейшем поддерживать строительство Союзного государства Беларуси и России.

Ввиду того, что времени для подачи официальной заявки на массовое мероприятие 20 декабря 2019 года не осталось, а вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов, просим Вас оказать содействие в выдаче разрешения на проведение митинга в поддержку углубленной белорусско-российской интеграции на Октябрьской площади города Минска в вышеуказанный день с 12.00 до 13.00 часов».

Администрация президента 17 декабря ответила на обращение: «В соответствии со статьей 5 Закона «О массовых мероприятиях» заявление о проведении массового мероприятия в городе Минске подается его организаторами в Минский городской исполнительный комитет».

«Как говорится, круг замкнулся, к сожалению, митинг, назначенный на 20 декабря, не состоится», — констатировали инициаторы митинга в поддержку союзного объединения.

Они задались вопросами: «почему же милиция не запретила несанкционированный шабаш националистов 7−8 декабря, когда они бесновались с антироссийскими лозунгами в центре белорусской столицы? На чью мельницу льет воду такая избирательность в вопросе разрешения массовых мероприятий в городе-герое Минске?».

Руководители левопатриотический объединений напомнили, что договор о создании Союзного государства был подписан с учётом воли народа, выраженной на двух референдумах — Всесоюзном в марте 1991 года и республиканском в мае 1995 года.

«Воля народа — высший закон. Таким образом, прозападная оппозиция, претендуя на звание защитницы интересов народа и в то же время выступая против Союзного государства, в очередной раз подтвердила свой антинародный характер», — констатировали авторы заявления.

«Мы заявляем, что намерены внимательно отслеживать ситуацию вокруг исполнения воли белорусского народа в части реализации Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. При необходимости мы призовем трудящихся столицы оказать поддержку Союзному государству, чтобы ситуация в республике не пошла по украинскому сценарию, в чем заинтересованы западные спонсоры белорусских националистов», — сказано в документе.

НГО из Координационного Совета «Единство» отметили также, что «на Украине после государственного переворота при поддержке Запада к власти пришли необандеровские силы, и теперь украинский народ ввергнут в гражданскую войну, в которой гибнут ни в чём не повинные люди, разрушается экономика в интересах западных компаний, в стране введены профашистские порядки, и идет усиленная работа по вступлению в агрессивный блок НАТО для войны против братской России».

«Мы заявляем: «Союз Белоруссии и России вечен и нерушим!» Так сказали белорусы, так тому и быть!» — констатировали лидеры белорусских левопатриотических общественных объединений.

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Заявление подписали председатель Республиканского совета Общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов и секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

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