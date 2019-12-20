Донецк, , 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не раз показал, что не стоит верить тому, что он говорит и потому не нужно питать иллюзий относительно добрых намерений Киева. Об этом 20 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем ежегодном обращении к депутатам Народного совета республики.

«Питать иллюзии относительно каких-либо добрых намерений киевских властей нам не стоит. Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит», — сказал глава ДНР.

Также он напомнил, что при Зеленском тоже есть погибшие гражданские, военные и разрушения.

«Его руки в крови, это нужно учитывать», — указал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что Украина продемонстрировала нежелание следовать мирным договорённостям и в том числе в вопросе о пенсионном обеспечении жителей Донбасса.

«Мы уже давно определили вектор развития, который был заложен еще в 2014 году — это интеграция с Российской Федерацией. Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно и развиваться вместе со своей исторической родиной — Россией», — заключил Денис Пушилин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова обратилась к официальному Киеву с призывом провести 23 декабря видеоконференцию по вопросу обмена удерживаемыми лицами.