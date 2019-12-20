Москва, , 14:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский понимает безальтернативность Минских соглашений, но не может их исполнять из-за консолидированного противостояния элит Об этом заявил журналист Максим Шевченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ, комментируя слова президента России Владимира Путина об отношении главы Украины к эти соглашениям.

«Я думаю, что Зеленский это прекрасно понимает, но Украина — более сложное пространство, чем Россия. Президент Зеленский, несмотря на свои 78% и доминирование в Раде, сталкивается с консолидированной позицией части украинских олигархических и криминальных элит», — заявил Шевченко.

«Он не может двигаться в лоб. Я уверен в Зеленском, как в человеке, и Путин это тоже говорил несколько раз — как человеке, который является шансом на надежду для украинского народа и Украины», — полагает он.

Ранее на итоговой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет и попытки такие найти могут завести ситуацию в Донбассе окончательно в тупик.

«Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть», — указал Путин.