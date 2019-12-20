Киркук, Ирак, , 14:16 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали двоих человек, праздновавших день флага Иракского Курдистана, об этом 20 декабря сообщает BasNews.

Аресты были произведены в нефтеносной провинции Киркук, являющейся объектом спора между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде.

«Они были взяты под арест на три часа. Причиной тому был запрет на демонстрацию флага Курдистана», — отмечает корреспондент издания.

Напомним, противостояние за Киркук является камнем преткновения между Багдадом и Эрбилем. В октябре 2017 года курдские вооруженные силы были изгнаны из провинции, и здесь начался процесс «арабизации».

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