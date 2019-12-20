Джакарта, , 14:06 — REGNUM Индонезия предоставила грант в размере 7,5 млрд рупий (около $535 тыс.), чтобы помочь репатриировать беженцев рохинджа из Бангладеш в Мьянму, сообщает Antara.

«Это подтверждает приверженность Индонезии продолжать оказывать поддержку Мьянме в решении проблем в штате Ракхайн в Мьянме», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, подписав меморандум о взаимопонимании о предоставлении грантов в секретариате Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

Издание отмечает, что эти средства были переданы секретариату АСЕАН, который поможет скоординировать возвращение беженцев в Мьянму посредством выполнения рекомендаций.

По словам постоянного представителя Мьянмы при АСЕАН, грант от правительства Индонезии станет первым вкладом, сделанным страной-членом Ассоциации через секретариат АСЕАН. Ожидается, что этот вклад также усилит роль специальной группы, сформированной секретариатом для контроля за выполнением рекомендаций на местах.

Напомним, группа секретариата АСЕАН дважды посетила лагерь беженцев в Мьянме: 27−29 июля, а затем 17−20 декабря 2019 года.