Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Представители партии власти в Грузии «Грузинская мечта» и оппозиционных партий не смогли договорится, но диалог может быть продолжен дальше. Об этом 20 декабря журналистам рассказала исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд после завершения переговоров.

«Стороны рассмотрели предложение, однако соглашения достичь не смогли. Но все согласны с тем, чтобы вернуться к диалогу в январе», — сказала американский дипломат.

Она также отметила, что приветствует тот факт, что представители партии власти пришли на переговоры с новым предложением.

Напомним, перед переговорами председатель парламента Грузии и член партии власти Арчил Талаквадзе рассказал, что в качестве компромиссного варианта оппозиции будет предложено не убрать совсем голосование по мажоритарным округам, а сократить количество мажоритарщиков.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии в Грузии объединились, чтобы добиться перехода на полностью пропорциональную схему парламентских выборов.

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