Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Статью 130 Уголовного кодекса Казахстана («Клевета») переведут в Административный кодекс. Об этом 20 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия.

Глава государства отметил, что в Уголовном кодексе также будет отредактирована статья 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»).

Президент отметил, что планируется гуманизировать 174 статью и отказаться от формулировки «возбуждение», а использовать более точное понятие «разжигание».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря директор агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Комил Алламжонов заявил, что президент республики Шавкат Мирзиёев поручил отменить наказание в виде лишения свободы за клевету и оскорбление.

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