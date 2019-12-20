Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Москва и Минск не выполнили многое из того, что содержится в Союзном договоре, подписанном 20 лет назад, однако есть и значительные успехи в работе на данном направлении. Об этом 20 декабря заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое ‑ и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — заявил российский лидер.

Президент Белоруссии, в свою очередь, согласился с мнением Путина.

«Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной», — заявил Лукашенко и подчеркнул, что это тоже является достижением.

Отметим, встреча лидеров двух стран проходит в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге и позднее там же будут проведены саммит ЕврАзЭС и неформальная встреча глав государств СНГ.