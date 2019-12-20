Москва, , 13:51 — REGNUM Подробности о поведении бывшего президента Украины Петра Порошенко на переговорах по Минским соглашениям, которые рассказал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, сюрпризов не принесли. Об этом заявил журналист Максим Шевченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Тогда эта инициатива в сентябре 2014 и в феврале 2015 года была вызвана тяжёлыми военными поражениями. Когда ты ведёшь переговоры на фоне окружения под Иловайском или на фоне Дебальцевской катастрофы, то ты, естественно, занимаешь одну позицию. Когда сегодня нету боевых действий и, собственно говоря, никто не угрожает гибелью большого количества людей — другую», — заявил Шевченко.

«Я видел, что храбрость защитников ДНР и ЛНР, защитников Донбасса заставила тогда Порошенко пойти на Минские соглашения. У них было желание задавить силой. Но силой не получилось», — подчеркнул он.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти признали легитимность властей республик Донбасса. В частности, по его словам, на переговорах о Минских соглашениях бывший президент Украины Пётр Порошенко настаивал, чтобы лидеры ДНР и ЛНР поставили свои подписи под документом.