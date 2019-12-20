Москва, , 13:47 — REGNUM В Госдуме готовы работать на развитие парламентского измерения «нормандского формата» и рассказали о наличии конструктивных контактов в том числе и в Верховной раде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Парламентское измерение нормандского формата действительно хорошая идея. То, что ее поддержал президент Владимир Путин — важный сигнал для нас. Готовы работать на этом направлении», — заявил Слуцкий.

Он отметил наличие «конструктивных контактов и в парламентах Франции, и Германии, и даже в Верховной раде».

«Конкретную механику взаимодействия, уверен, будет определять руководство палат Федерального Собрания», — указал Слуцкий.

Необходимо предпринимать все усилия для установления мира на Донбассе, парламентская дипломатия может сыграть здесь не последнюю роль, заключил глава комитета Госдумы.