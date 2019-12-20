Минск, , 13:45 — REGNUM Официальный Минск в ходе ноябрьской парламентской кампании продемонстрировал «упущенную возможность» провести выборы в соответствии с международными стандартами. Об этом заявила Европейская служба внешних действий (ЕСВД) по итогам состоявшегося заседания координационной группы «Белоруссия-ЕС».

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На заседании была обсуждена ситуация с правами человека в Белоруссии: «Евросоюз поднял ряд вопросов, связанных с основными свободами, в частности — со свободой СМИ, выражением мнений и свободой собраний. ЕС также подтвердил свое несогласие с применением в Белоруссии смертной казни при любых обстоятельствах, выступив за введение ею моратория в качестве первого шага к отмене этой казни».

Евросоюз призвал власти постсоветской республики радикально реформировать избирательное законодательство накануне президентской кампании 2020 года «в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии».

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Напомним, парламентская кампания в Белоруссии завершилась в ноябре. Её не признали демократическими выборами БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Иную оценку дали наблюдатели от ШОС и СНГ.

Также напомним, президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году. В начале 2019 года Александр Лукашенко публично заявил об участии в ней. Он занимает высший государственный пост бессменно с 1994 года.