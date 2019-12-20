Киев, 20 декабря 2019, 13:49 — REGNUM Украинская делегация не сдаст национальные интересы страны на переговорах с РФ и ЕС касательно продолжения транзита российского газа, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 20 декабря, отвечая на вопросы правительству.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что основные принципы «газового» соглашения между Россией и Украиной требуют дополнительного согласования на политическом уровне.
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