Киев, , 13:49 — REGNUM Украинская делегация не сдаст национальные интересы страны на переговорах с РФ и ЕС касательно продолжения транзита российского газа, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 20 декабря, отвечая на вопросы правительству.

«Последние две недели, сложный процесс. Там также «зрады» (предательства — ИА REGNUM) нет. Никто не сдаёт национальные интересы», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что основные принципы «газового» соглашения между Россией и Украиной требуют дополнительного согласования на политическом уровне.

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