Москва, , 13:52 — REGNUM В Москве рассчитывают, что итальянские судебные власти вынесут решение об экстрадиции в Россию арестованного по запросу США в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом 20 декабря рассказал журналистам замглавы МИД РФ Серей Рябков.

По словам Рябкова, данный вопрос прорабатывался по линии профильных структур российских правоохранительных органов и прокуратуры, и ситуация с Коршуновым включает в себя и запрос на экстрадицию в Россию.

«В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, звенья правоохранительной и судебной системы Итальянской Республики наш запрос в полной мере учтут. И господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан США», — заявил замглавы российского МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Коршунова Джан Доменико Кайяцц рассказал, что апелляционный суд Неаполя принял решение об экстрадиции топ-менеджера ОДК в США, и что у защиты Коршунова есть 15 дней на обжалование данного решения в Кассационном суде.