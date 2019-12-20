Женева, Швейцария, , 13:42 — REGNUM Сделанные Венецианской комиссии Совета Европы выводы о нарушениях прав языковых меньшинств на Украине в связи с принятым в стране законом о госязыке только подтверждают ранее высказанную Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоенность. Об этом заявил официальный представитель управления Руперт Колвилл.

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«Опубликованное мнение Венецианской комиссии подтверждает озабоченность, которую мы ранее высказывали», — приводит ТАСС слова Колвилла.

Он подчеркнул, что законная цель правительства по укреплению и продвижению украинского языка должна быть сбалансирована с необходимостью поддержки имеющих отношение к языку прав национальных меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Теперь украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооружённых силах Украины и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

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В декабре Венецианская комиссия признала подписанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко закон о языках не обеспечивающим баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав национальных меньшинств. В этой связи комиссия призвала Киев пересмотреть закон, «чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса».

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