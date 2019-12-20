Женева, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Венецианская комиссия Совета Европы в своих выводах о правах языковых меньшинств на Украине подтвердила обеспокоенность, которую ранее высказывало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом заявил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл, комментируя 20 декабря мнение комиссии.

«Опубликованное мнение Венецианской комиссии подтверждает озабоченность, которую мы ранее высказывали», — сказал он ТАСС.

Колвилл отметил, что легитимная цель украинского правительства в отношении украинского языка должна быть сбалансирована с учётом поддержки языковых прав национальных меньшинств. Ранее и Венецианская комиссия, и УВКПЧ уже проявляли озабоченность из-за разного отношения к официальным языкам Евросоюза и языкам меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года на Украине был принят закон, обязывающий население пользоваться украинским языком во всех сферах общественной жизни. За нарушение закона предусмотрен штраф. Венецианская комиссия 6 декабря рекомендовала Украине отложить вступление этого закона в силу во избежание межэтнической напряженности.

Читайте также: Киев не прав. Венецианская комиссия раскритиковала языковые законы Украины