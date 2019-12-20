Сеул, , 13:44 — REGNUM 20 декабря в Сеуле состоялась встреча премьер-министра Швеции Стефана Лёвена и министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и обмена кадрами, вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове.

В рамках встречи, министр обороны Южной Кореи поблагодарил правительство Швеции за организацию переговоров США и КНДР в Стокгольме.

В свою очередь, Стефан Лёвен отметил расширение сотрудничества Южной Кореи и Швеции, построенного на дружеских отношениях со времен Корейской войны, а также добавил, что правительство Швеции продолжит делать всё возможное для денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.