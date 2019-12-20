Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».

В Санкт-Петербурге проходит встреча министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К их беседе присоединился Путин, Медведчук рассказал российскому лидеру об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию ситуации на Украине.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В ходе переговоров сторонами была подчеркнута в том числе приверженность Минским соглашениям и разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что стороны проведут новую встречу весной 2020 года.