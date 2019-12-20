Калуга, , 13:36 — REGNUM В Калуге 20 декабря на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку городского головы Калуги Дмитрия Разумовского. На посту градоначальника его сменил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временно исполняющего обязанности градоначальника Дмитрий Денисов хорошо знаком калужанам. В 2011—2017 годах Денисов трудился в городской управе в должности заместителя городского головы и курировал архитектуру, градостроительство и земельные отношения.

Бывший городской голова Дмитрий Разумовский возвращается в правительство Калужской области, где займет должность заместителя губернатора и главы министерства цифрового развития региона.

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