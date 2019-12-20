Москва, , 13:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции 19 декабря верно обозначил приоритет борьбы с бедностью, однако недооценил масштаб проблемы и масштаб преобразований, необходимых для её решения. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ) в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Правильно, что Россия ушла от совершенно катастрофической ситуации рубежа веков. В чём этот катастрофизм состоял? Это и экономические проблемы, и социальные проблемы, и война, которая велась внутри страны, и колоссальная инфляция и так далее. Но нельзя удовлетвориться только решением тех проблем. Нужно понимать, что есть проблемы и сегодняшнего дня, которые надо преодолевать, не увлекаясь высокопарными оценками достигнутого», — заявил Новиков.

Бедность — в числе главных проблем, с которыми предстоит бороться России в текущий период времени, однако для этого нужно принципиально изменить социально-экономическую модель, подчеркнул он.

«У нас колоссальный уровень бедности. И бороться с нею надо не статистическими показателями. Я считаю — и не только я, — что статистика сейчас лукавая. К бедным можно отнести половину российского населения», — полагает депутат.