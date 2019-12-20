Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер 20 декабря прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что очень рад сближению с Белоруссией, и что решение о создании Союзного государства было верным.

После заседания экономического совета состоится неформальная встреча лидеров стран — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Читайте также: Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ