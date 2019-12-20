Вашингтон, , 13:22 — REGNUM

Маниакальное стремление руководства Демократической партии США объявить Дональду Трампу импичмент наглядно высвечивает пороки современной американской политической системы, прежде всего алчность и готовность закрыть глаза на интересы своей страны ради интересов своего клана, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 декабря, комментируя решения американских депутатов.

Ранее палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент по двум статьям. Дело направлено в Сенат, где, как ожидается, проект импичмента поддержан не будет, поскольку большинством в этой палате парламента обладают республиканцы.

« Маниакальное стремление руководства Демократической партии США объявить президенту своей страны импичмент наглядно высвечивает пороки современной американской политической системы. Что особенно ярко бросается в глаза?

Прежде всего, алчность высшего слоя американской политической элиты, наиболее концентрированно выразившаяся в фигуре Джо Байдена.

Второе — это признание права на эту алчность, готовность защищать это право. Ведь демократы защищают не просто «своего» Байдена, нагревшего руки на Украине, — они защищают право высших американских чиновников «доить» те страны, которые были поставлены американцами под свою пяту. Это право является отражением и выражением главного в американском цивилизационном проекте, того, что «горит» у него внутри: темного огня золотого тельца.

Третье — готовность закрыть глаза на внутренние и внешнеполитические интересы страны ради конъюнктурных интересов своего политического клана. В связи с этим тезисом мне хочется выразить одну надежду: надежду на то, что Демократическая партия США найдёт в себе силы обновиться и вернуться на позиции положительной составляющей американской политической системы, которой она была в 60-е и 70-е годы прошлого века.