Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности позволяет Сухопутным войскам США поставить на вооружение новые мобильные ракетные системы увеличенной дальности наземного базирования. Об этом заявил министр Сухопутных войск США Райан Маккарти (Ryan McCarthy) на Рейгановском национальном оборонном форуме. Цитаты из его выступления привёл американский военный журнал National Defense.

Военный чиновник анонсировал принятие на вооружение двух ракетных систем. Первая — это высокоточная ударная ракета расширенной дальности PrSM (Precision Strike Missile), которая заменит комплекс ATACMS (Army TACtical Missile System) и будет иметь вдвое большую дальность — 550−600 километров.

Тестирование PrSM запланировано на 2020 год. Сухопутные войска планируют получить эти системы к концу 2022 года. Противокорабельный вариант ракеты появится позже, сообщил министр.

Армия США также разрабатывает гиперзвуковые ракеты, которые смогут лететь со скоростью 5 Махов и быстрее, будут очень маневренными, что затруднит их поражение вражескими системами ПВО и ПРО.

«Это оружие, дальность действия которого превысит 1000 километров, может быть развернуто по всему миру, в том числе в Европе, Азии или на Ближнем Востоке», — отметил Райан Маккарти. По словам министра, «это в корне изменит динамику» в этих регионах. Он также сказал, что это «очень уникальный набор возможностей».

Маккарти сравнил стратегические последствия постановки на вооружение гиперзвуковых ракет с развертыванием США грунтовых мобильных ракетных комплексов Pershing II с ядерным оружием в Европе в 1980-х годах.

Программа по созданию гиперзвуковых ракет работает, сказал Маккарти. Испытания намечены на 2020 год, и Сухопутные войска США планируют начать выпуск этого оружия не позднее 2023 года.