Киев, , 13:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский стал первым в ежегодном рейтинге наиболее влиятельных граждан Украины, составляемом украинским журналом «Фокус».

Вторым в рейтинге самых влиятельных украинцев стал глава офиса Зеленского Андрей Богдан, третьим — самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов, который входит в тройку наиболее влиятельных украинцев на протяжении многих лет.

Четвертым в списке стал бизнесмен Игорь Коломойский, который также является одним из богатейших украинцев. Пятым стал нынешний украинский премьер-министр Алексей Гончарук, шестым — генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, седьмым — глава Службы безопасности Украины (СБУ) — Иван Баканов, восьмым — спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. На девятом месте — глава МВД Украины и представитель «старой гвардии» Арсен Аваков, замыкает десятку влиятельнейших украинцев первый помощник президента Сергей Шериф.

Не вошли в лучшую десятку влиятельнейших украинцев такие политики, как экс-президент Украины Пётр Порошенко (18-е место), глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15-е) и музыкант, депутат Рады Святослав Вакарчук (19-е) .

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь заявил, что Украина осуждает попытки России «нарушить» её территориальную целостность.