Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Российская сторона будет стремиться к заключению с Киевом соглашения о транзите газа, однако условия должны быть взаимоприемлемыми и не создавать рисков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Глава государства вступил в разговор министра финансов Антона Силуанова и лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он заметил, что соглашение о транзите газа через Украину пока не заключено, и высказался о его условиях.

«Мы будем стремиться к этому, но они должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — сказал Путин. Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря представители России и Украины достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года. Такое заявление сделал после переговоров в Берлине вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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