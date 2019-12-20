Катания, Италия, , 13:09 — REGNUM Если министерский трибунал Италии (орган, имеющий право судить членов правительства) привлечет к уголовной ответственности лидера «Лиги» и экс-главу МВД Маттео Сальвини, то одновременно будут привлечены к ответственности и те миллионы граждан страны, которые поддерживают партию и ее политику в сфере миграции, сказал Сальвини в интервью Corriere della Sera в пятницу, 20 декабря.

Как сообщалось ранее, министерский трибунал Катании намерен привлечь Сальвини к суду за «насильственное удержание» не впущенных в страну мигрантов на борту корабля, кроме того, бывшие коллеги Сальвини по коалиции из партии популистов, ранее поддерживавшие его миграционную политику, теперь выражают готовность поддержать начало этого судебного процесса.

Популисты из «Движения 5 звезд» показали себя двуличными политиками, решение же об «удержании» мигрантов было принято в полном соответствие с законом, который, в свою очередь, был утвержден на основе запроса большинства итальянцев на ограничение миграции, отметил также Сальвини.

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