Киев, , 13:15 — REGNUM Главной задачей после саммита лидеров стран «нормандской четвёрки» является принуждение России к выполнению Минских соглашений, уверен заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Об этом он заявил 20 декабря во время часа вопросов к правительству.

«Сейчас наша основная задача — вынудить Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже», — заявил чиновник.

Он добавил, что сторонами конфликта в Донбассе якобы является Россия и Украина.

Напомним, украинская пропаганда отказывается признавать тот факт, что против ВСУ в Донбассе воюют граждане Украины, то есть что конфликт является гражданской войной. Представители украинских властей и СМИ называют Россию стороной конфликта, однако Россия является лишь одним из гарантов выполнения Минских соглашений Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боднар заявил, что Москва долгое время была подчинена Киеву. Заявление прозвучало в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что при образовании СССР Украина получила исконно русские земли.

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