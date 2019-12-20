Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Решение спорного вопроса, по какой системе будет избираться парламент Грузии в 2020 году, правящая партия «Грузинская мечта» нашла в сокращении числа мажоритариев и предложила свою инициативу оппозиции и обществу.

Специальное заявление на брифинге 20 декабря сделал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Он напомнил, что идея проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе принадлежала «Грузинской мечте» и ее лидеру Бидзине Иванишвили, но осуществить ее не удалось из-за «деструктивных действий оппозиции и протеста мажоритариев», поэтому на пленарном заседании 14 ноября проект поправок в Конституцию необходимого количества голосов не набрал.

В то время как оппозиция продолжает настаивать именно на пропорциональных выборах либо требуют введения «германской модели», а «запротестовавшие» мажоритарии призывают «Грузинскую мечту» к проведению плебисцита по вопросу перехода на чисто мажоритарную систему (по примеру США), правящая партия «нашла» свой, на ее взгляд, компромиссный вариант. Как заявил Арчил Талаквадзе, по их новой инициативе, количество депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам, предлагается увеличить до 2/3 состава парламента, а число мажоритариев, соответственно, сократить до 1/3.

«Если нам удастся достичь соглашения по этой инициативе, то в будущем парламенте число избранных по пропорциональным спискам депутатов возрастет с 77 до 100, а мандаты мажоритариев, соответственно, сократятся с 73 до 50. И в парламенте следующего созыва у нас будет 50 мажоритарных депутатов», — заявил Талаквадзе.

Он пояснил, что как пропорциональная, так и мажоритарная и смешанная избирательные системы имеют свои недостатки и свои преимущества, но все они, по оценке спикера парламента, демократичны.

По его словам, пропорциональная избирательная система часто становится источником политических кризисов, которые в последние годы наблюдаются в Германии, Латвии, Испании или Бельгии. И в создавшихся в самой Грузии условиях правящая партия наилучшим выходом считает сохранение смешанной избирательной системы, подчеркнул Талаквадзе.

Председатель парламента призвал весь политический спектр активно включиться в обсуждение этой новой инициативы правящей партии и выразил надежду, что на этот раз оппозиция проявит государственный подход и с ней будет достигнут консенсус.

Как известно, идею проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером озвучил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили на фоне акций протеста, спровоцированных оппозицией по поводу визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Парламентское большинство разработало соответствующий проект поправок в Конституцию, но утвердить его парламенту не удалось из-за протеста мажоритарных депутатов, которые позднее предложили правительству полностью отказаться от пропорциональных выборов и перейти на мажоритарную систему. Это вызвало в стране новую волну протеста оппозиции, которая периодически проводила свои акции с применением крайних форм протеста в виде перекрывания дорог и блокировки зданий парламента и других госучреждений. Вмешавшиеся в протекающие в стране процессы иностранные дипломаты предложили властям и оппозиции перейти от протестных заявлений к формату диалога. В рамках этого формате уже состоялось несколько встреч, и очередная запланирована на 20 декабря.