Джакарта, , 13:07 — REGNUM Заместитель министра окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Алу Дохонг заявил, что генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш пообещал помочь Индонезии в переходе на возобновляемые источники энергии, сообщает Antara.

«Антонио Гуттереш считает Индонезию важной страной в рамках глобального контроля за изменением климата. И он поддерживает Индонезию в процессе перехода к возобновляемым источникам энергии», — заявил Алу Дохонг после участия в совещании по контролю за уровнем лесного хозяйства в Джакарте.

Генеральный секретарь ООН хочет помочь Индонезии в передаче технологий и финансов из стран, которые успешно перешли на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Индонезии заявили, что государство сосредоточится на борьбе с терроризмом в рамках председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2020 году.

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