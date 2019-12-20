Пекин, , 13:03 — REGNUM Китайское генеральное консульство в Хьюстоне уже связалось с гражданской Китая Цзин Лу, которая была задержана в США по обвинению в незаконном проникновении в поместье Мар-а-Лаго главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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По словам дипломата, американская сторона уведомила посольство Китая в США об инциденте. При этом Гэн Шуан напомнил, что правительство КНР всегда требует от своих граждан соблюдения местного законодательства и юридических правил, а также воздерживаться от любых нарушений закона.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что Пекин также потребовал от властей США провести справедливое расследование и обеспечить неприкосновенность прав задержанной.

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Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявлял, что министерство иностранных дел Китая не располагает сведениями о задержании гражданки КНР на территории поместья главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании сотрудниками правоохранительных органов США гражданки Китая Цзин Лу стало известно 18 декабря. Её обвинили в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, выяснилось, что 56-летняя китаянка нарушила законодательство США, так как у неё истек срок визы. В настоящее время она содержится под стражей.