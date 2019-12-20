Ташкент, , 13:00 — REGNUM В министерстве внутренних дел Узбекистана составили список сотрудников с лишним весом, для которых организованы медицинские и профилактические мероприятия. Об этом заявил начальник отдела главного управления кадров МВД Фарид Абдиев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, в первом квартале 2020 года планируется провести аттестацию сотрудников патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы. «В ходе аттестации мы посмотрим, стоит ли продолжать работу с сотрудниками, которые имеют лишний вес», — сказал Абдиев.

Он добавил, что сотрудникам с лишним весом дали определенный срок для исправления и работы над собой. Кроме того, работники с лишним весом также получили рекомендации о правильном питании и рационе.

Напомним, в начале марта 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего рабочего визита в Наманган заявил, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов должны сбросить лишний вес.

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