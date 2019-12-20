Тбилиси, , 13:05 — REGNUM В Грузии преследования по политическим мотивам исключены. Такое заявление сделал 20 декабря министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, в ответ на обвинения члена Сената США Джима Риша, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, возмущение главы оборонного ведомства вызвали слова американского сенатора, который заявил, что в Грузии правящая партия использует насилие, аресты и другие методы для давления на оппозиционные силы.

«Мы покончили с политическими преследованиями в 2012 году, любые спекуляции и манипуляции по этому поводу беспочвенны», — сказал Гарибашвили.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря, когда оппозиция собрала людей, чтобы блокировать вход в парламент в Тбилиси, были задержаны несколько участников беспорядков. Пятерых из них, включая лидера оппозиционной партии Георгия Вашадзе, суд приговорил к штрафам, а в отношении одного ограничился предупреждением.