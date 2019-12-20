Катания, Италия, , 12:55 — REGNUM «Движение 5 звезд» считает возможным поддержать привлечение к уголовной ответственности экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини за «насильственное удержание мигрантов» на борту одного из доставивших их в страну кораблей, заявил в пятницу, 20 декабря, министр юстиции Альфонсо Бонафеде.

Партия популистов входила и в состав прежней коалиции — вместе с Сальвини, в тот период, когда и произошло упомянутое «удержание» — а также входит в состав новой, вместе с либералами и партией Маттео Ренци.

В период совместной работы с «Лигой» Сальвини «Движение» не поддерживало привлечение Сальвини к суду по точно такому же обвинению (в отношении мигрантов с другого корабля), однако два этих случая, по словам Бонафеде, не схожи между собой.

Летом 2019 года занимавший тогда пост главы МВД Маттео Сальвини отдал распоряжение не выпускать с борта корабля 131 мигранта. Сальвини отмечает, что действовал в соответствие с инициированным им же и утвержденным законом.

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