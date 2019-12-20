Неаполь, Италия, , 13:02 — REGNUM Решение об экстрадиции в США по запросу американской стороны арестованного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова принял Апелляционный суд Неаполя. Об этом 20 декабря рассказал журналистам адвокат Коршунова Джан Доменико Кайяцца.

«Суд вынес постановление об экстрадиции», — заявил адвокат и добавил, что теперь у защиты топ-менеджера ОДК есть 15 дней на то, чтобы обжаловать данное решение в Кассационном суде.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в отношении российского гражданина Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США, Москвой инициирован процесс экстрадиции в РФ.