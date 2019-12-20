Донецк, , 13:00 — REGNUM В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».

При этом, добавил он, ДНР будет ориентироваться на уровень доходов жителей смежных регионов России.

«Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близрасположенных областей Российской Федерации», — рассказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики отремонтируют повреждённую войной железнодорожную инфраструктуру, чтобы восстановить сообщение с Россией.

Читайте также: В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ