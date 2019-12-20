Донецк, 20 декабря 2019, 13:00 — REGNUM В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
При этом, добавил он, ДНР будет ориентироваться на уровень доходов жителей смежных регионов России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики отремонтируют повреждённую войной железнодорожную инфраструктуру, чтобы восстановить сообщение с Россией.
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