Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин сделал важный акцент на итоговой пресс-конференции, напомнив о 75-летии Великой Победы в 2020 году. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Гутенев («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Президент, поздравляя с наступающим Новым годом, имел в виду, что это год юбилейный — 75-летие Великой Победы. И мы уже сейчас видим по набору мероприятий — причём они не формальные, не выстроенные как некая обязательная процедура, а действительно идут от сердца, как «Бессмертный полк» и другие, — мы видим, что волонтёры, поисковики, другие общественные структуры, которые занимаются этой работой от сердца и находят (всеобщее) понимание», — заявил Гутенев.

«Сочетание, с одной стороны, спокойной позиции, а с другой стороны, обязательное сохранение исторической памяти даёт нам очень стойкий иммунитет, который будет ещё долгие поколения у нашего народа», — подчеркнул он.