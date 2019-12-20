Донецк, 20 декабря 2019, 12:55 — REGNUM 43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Украинская сторона привезёт данных лиц в Киев. Их проверкой будет заниматься координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш, отметила Морозова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявила, что скайп-конференция Трёхсторонней контактной группы, посвящённая обмену пленными, состоится 23 декабря.
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