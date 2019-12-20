Одесса, Украина, , 12:50 — REGNUM В офисе одесского телеканала «Думская» сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводятся обыски. Об этом 20 декабря сообщает сайт издания «Думская».

»Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала «Думская TV» на улице Канатной. Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30 (10:.30 мск)», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что сотрудники телеканала не допускаются к своим рабочим местам, их хватают за руки и не дают им снимать происходящее.

«Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала», — также говорится в сообщении.

Помимо этого, по предварительным данным телеканала, данный обыск связан с вопросами НАБУ к одному из собственников здания, где находится офис «Думской».

"Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ», — заключается в сообщении украинского телеканала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наблюдательным советом телерадиокомпании «Студия 1+1» будет руководить её владелец Игорь Коломойский.